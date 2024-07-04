Звезда фильма «Холоп» Дибцева впервые показала нового мужа
Избраннику актрисы только исполнилось 37 лет.
Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
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Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева показала своего нового мужа. Она опубликовала фотографии с избранником в личном блоге.
Оказалось, что мужчине исполнилось 37 лет. В честь дня рождения Дибцева заказала праздничные шары и торт. На фото актриса целует именинника, которой на голову выше ее. Только вот лица мужа звезды так и не видно.
Ольга Дибцева сфотографировалась с мужем.
«С днем рождения, моя любовь! Как я долго тебя ждала и с каждым днем люблю все сильнее», — написала Дибцева.
Также звезда «Холопа» приложила фотографию, на которой ее новый избранник держит дочь актрисы от другого брака на руках. По всей видимости отчим хорошо ладит с девочкой. Кроме того, на снимках есть праздничный торт, который украшает уменьшенная (и съедобная) копия мужа Дибцевой.
От поздравлений не смогли удержаться подписчики актрисы, которые написали теплые слова в комментариях.
«Торт огонь. С днем рождения»;
«Здоровья и исполнения желаний»;
«С днем рождения вашего мужа», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дибцева сказала, что новый муж ладит с дочерью.
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