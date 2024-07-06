«Укрощение строптивого» по-русски: когда ждать адаптации итальянской комедии

И кого мы увидим в главных ролях?

В России собираются сделать отечественную версию культовой итальянской классики «Укрощение строптивого», в которой сыграли Адриано Челентано и Орнелла Мути. Об этом сообщает издание KP.RU.

Выпустить киноленту планирует компания Arna Media. Ее руководитель Надежда Мотина подчеркнула, что «Укрощение строптивого» продолжают любить и ценить по сей день. Фильм пользуется популярностью за счет реплик Адриано Челентано, которые давно в Интернете разобрали на мемы.

«Нас ждет звездный каст и веселая добрая комедия — современная, российская, созданная с огромным уважением к итальянской классике», — рассказала Надежда Мотина.

Кто примет участие в проекте — неизвестно. Однако к съемкам собираются приступить уже весной 2025 года на юге России. Ремейк планируют выпустить уже в начале 2026 года.

По сюжету итальянского фильма, главный герой — 40-летний холостяк Элия Кодоньо — пытается перевоспитать капризную Лизу Сильвестри, которая попадает к нему на ферму. Мужчина обладает скверным характером и неоднократно дает понять девушке, что она его раздражает. Лиза же ставит перед собой цель влюбить в себя упрямца.

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