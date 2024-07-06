ВС РФ нанесли удар по стоянке беспилотников Bayraktar ВСУ

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 83 0

Какие цели еще поразили российские военные в зоне спецоперации?

ВС РФ нанесли удар по стоянке беспилотников Bayraktar ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили склад авиационных средств поражения и стоянку беспилотников Bayraktar на двух военных аэродромах Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ходе спецоперации рассказали в Минобороны страны.

В ведомстве добавили, что российские силы также нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ. Кроме того, были поражены скопления живой силы и техники противника в 127 районах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы освободили населенный пункт Сокол в ДНР.

Тема:
Спецоперация
7 июл
Привлекательный актив: за что США борются на Украине на самом деле
7 июл
«Европе нужен мир»: смогут ли визиты Орбана в Москву и Киев приблизить переговоры
6 июл
Премьер Словакии Фицо поддержал мирную инициативу Орбана по Украине
6 июл
Экипаж Ка-52М нанес удар по замаскированной технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 июл
YouTube в блок: что ждет видеохостинг после бана аккаунтов российских артистов-патриотов
6 июл
Российские танкисты громят «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 июл
Атаки ВСУ вызвали череду лесных пожаров в Херсонской области
6 июл
Погибшую во время атаки на Севастополь воспитательницу похоронили
6 июл
В Минобороны сообщили об отмене сроков носки военной формы в зоне СВО
5 июл
Опубликованы кадры уничтожения «Искандером» дивизиона С-300 ВСУ
+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
88.13
0.01 95.57
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:02
«Кото-строфа» на Даунинг-стрит: кошка нового премьера Британии составит конкуренцию Ларри
5:40
Таблетки из лопуха и корпоративы: чем сейчас занимаются сбежавшие в Штаты звезды 90-х
5:18
В Россию из лагеря беженцев в Сирии вернулись 20 детей
4:54
История показала: как вхождение Белоруссии в ШОС укрепило безопасность Евразии
4:32
Привлекательный актив: за что США борются на Украине на самом деле
4:06
Совершенствуют тактику: какие сюрпризы приготовили ВС РФ в зоне спецоперации

Сейчас читают

«Открытый факт»: Захарова об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака