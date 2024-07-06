ВС РФ нанесли удар по стоянке беспилотников Bayraktar ВСУ
Какие цели еще поразили российские военные в зоне спецоперации?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань
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Вооруженные силы (ВС) РФ поразили склад авиационных средств поражения и стоянку беспилотников Bayraktar на двух военных аэродромах Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ходе спецоперации рассказали в Минобороны страны.
В ведомстве добавили, что российские силы также нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ. Кроме того, были поражены скопления живой силы и техники противника в 127 районах.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы освободили населенный пункт Сокол в ДНР.
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