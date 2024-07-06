«Мне грустно»: отец Меган Маркл недоволен воспитанием внуков

Что не устраивает дедушку Лилибет и Арчи?

Отец Меган Маркл считает, что его внуки в будущем будут недовольны тем, как родители их воспитали, поскольку многое пропустят. Об этом он сообщил изданию Daily Mail.

«Мне грустно, что у Лилибет и Арчи нет возможности познакомиться со своими двоюродными братьями и сестрами и принять участие в таких мероприятиях, как Trooping The Colour, что является их правом по рождению», — поделился Томас Маркл.

По словам отца Меган, когда Лилибет и Арчи подрастут, то они будут задавать вопросы, почему так многое пропустили.

Кроме того, Маркл-старший не понимает, почему у дочери и ее мужа такое отношение не только к нему, но и к королевской семье. Например, Томас никогда не виделся лично с принцем Гарри и своими внуками, а дочь отдалилась от него, когда он не смог проводить ее к алтарю из-за своего здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что как принц Гарри и Меган Маркл разрушили свою репутацию.