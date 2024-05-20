От любви до разочарования: как принц Гарри и Меган Маркл разрушили свою репутацию

Почему пара так и не смогла стать ближе к народу?

Уже печально известные принц Гарри и Меган Маркл вот-вот отметят шесть лет совместной жизни. За это время парочка не только обвинила королевскую семью в, по их словам, неподобающем поведении, но и сама спровоцировала в медийном пространстве не меньше скандалов. Отречение от четы Виндзоров получило название «Мегсит» по аналогии с «Брексит». Что именно разрушило имидж отделившихся от жестокой королевской монархии беглецов — в материале 5-tv.ru.

Громкая свадьба

Меган Марк и принц Гарри поженились в 2018 году. Трансляцию с церемонии смотрело рекордное количество телезрителей в США. И это неудивительно — американская актриса не самых высокохудожественных работ вышла замуж за одного из наследников британского престола.

Их союз вызывал противоречивые обсуждения с самого начала. Подданные Великобритании ликовали, что Гарри полюбил простую девушку. А вот сама правящая династия долго не принимала в качестве продолжательницы королевской династии актрису, у которой за плечами уже был опыт семейной жизни. И по сей день Виндзоры будто не пылают желанием мириться с таким членом семьи.

Первые проблемы

Через год после бракосочетания в прессе стали мелькать подробности бытовых скандалов в королевских стенах. Причем, везде фигурировала Маркл. Ее обвиняли в неуважительном отношении к обслуживающему персоналу, чрезмерных тратах на свои прихоти и, в целом, неподобающем поведении.

Дошло до того, что в 2020-м герцоги Сассекские решили отлучиться от королевской семьи и сложить с себя все полномочии. Сам принц Гарри заверял, что сделал это ради защиты жены, ведь она «подверглась неимоверному давлению» со стороны других членов семьи. По некоторым данным, супруг даже хотел нанять психолога для Меган, но якобы отказался от этой идеи из-за риска испортить репутацию монархии. Согласно одной из версий, ему просто не дали привлечь к решению своих внутренних проблем третьих лиц.

Поклонники, стоявшие на стороне пары и увидевшие параллель судьбы Меган Маркл с трагичной историей принцессы Дианы, ожидали после «Мегсита» совершенно новую историю, где не должно быть места для интриг и скандалов. Однако «сбежавшие» из дворца в Штаты Меган и Гарри сделали, оставшись без королевской семьи за спиной, сделали ставку именно на такое развитие событий.

Жизнь Гарри и Меган «на свободе»

Поклонники считали, что в США принц Гарри и Маркл будут жить максимально простой и далекой всех регалий жизнью, посвящая себя друг другу и детям. Фанаты поддержали их решение вырваться из «объятий монархии». Однако, практически сразу после обретения «свободы» чета тут же начала вязнуть в претензиях и обидах к королевской семье, и это было взаимно. С какого-то момента пара начала буквально смаковать свои «мучения» уже публично.

Скандальное интервью, которое Гарри и Маркл дали Опре Уинфри в 2021 году, стало для многих настоящим шоком. Конечно, подробности жизни английских монархов были встречены с огромным интересом, в первую очередь, простым народом. Но стала ли пара ближе к людям, вывалив в аудиторию массу неподобающей и зачастую откровенно грязной информации? Ведь после скандала даже те, кто всячески поддерживал пару, демонстрировали некоторое разочарование.

Не отделились, а стали против

После череды скандалов репутация принца и его супруги серьезно пострадала. С ними отказываются сотрудничать крупнейшие фирмы, что на фоне лишения всех королевских регалий создало финансовые проблемы. Например, для съемок в одном из своих подкастов пара пыталась пригласить знаменитую певицу Тейлор Свифт, однако не вышло: та отказалась от предложения через своего официального представителя, сообщает Sky News Austalia.

В итоге, паре будто оказалось нечего предложить публике, кроме непосредственно скандалов с членами монаршей семьи. Но даже горячие и яркие подробности королевского закулисья, казалось, все больше надоедают публике.

Теперь таблоиды прогнозируют, что пара в течение нескольких лет начнет быстро терять популярность. Таким мнением поделился эксперт по связям с общественностью Эдвард Корам-Джеймс в интервью Daily Star. По его словам, большая часть аудитории смотрит на эту пару исключительно как источник новых сплетен и скандалов. Именно из-за этого их репутация стала ничуть не лучше, чем у той же королевской семьи в Великобритании.

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