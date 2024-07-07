Зловонная американская мечта: как на самом деле живут в США

Блогер из России поделился не самыми приятными нюансами жизни в «Большом яблоке». Что там не так?

Далекий и «прекрасный» Нью-Йорк — так ли он хорош на самом деле, как о нем говорят? Некоторые зачастую задаются этим вопросом, мечтая о крупном мегаполисе, расположенном в США. Западные СМИ неоднократно подчеркивают «уникальность» этого места и его необыкновенный дух, всячески привлекая туристов, пририсовывая ему сказочные черты и обещая «золотые горы».

Кто-то и вовсе задумывается о том, чтобы переехать в американский «город мечты» навсегда, начать все с чистого листа, почувствовать вкус настоящей жизни и… Но, приезжая туда, многие понимают, что купились на приманку и поверили красивой картинке, которую так старательно рисуют за океаном на протяжении очень долгого времени. Проживание в «бетонных джунглях» Нью-Йорка, как и в целом вся жизнь в США, на самом деле выглядит совсем не так, как обычно себе ее представляют «будущие американцы». Так, мечта может очень звонко и стремительно разбиться о суровую и даже омерзительную реальность.

Честно о жизни в Америке рассказывает русский блогер из Астрахани Алексей Чижов, более известный под псевдонимом Chizhny. Не так давно он поделился несколькими удивительными и очень печальными историями из своей повседневной жизни, после которых, определенно, «розовые очки» спадут у каждого.

В твой дом может зайти каждый, но наказания он не понесет

Blinkcatcher

Многие молодые и еще не очень опытные люди почему-то видят в США некий образец для подражания. Якобы там процветает немыслимая свобода и то самое «прекрасное будущее». И ведь действительно, каждый человек в Америке обладает неограниченной свободой действий, да такой, что самый любой может незаконно проникнуть в дом и не понести за свой проступок абсолютно никакого наказания.

Алексей рассказал о вопиющем случае, который окончательно разрушил его веру в систему правосудия в Штатах. К блогеру на территорию под действием наркотических веществ залезли неизвестные. Мужчина и женщина находились в заметно неадекватном состоянии, но, к несчастью, блогер не смог противостоять чужакам, так как находился не дома и наблюдал за странной картиной через камеры видеонаблюдения.

Он поспешил вызвать полицейских, только вот те, учитывая совсем небольшое расстояние до места вызова, вместо десяти положенных минут прибыли лишь спустя час. К тому времени неизвестная леди уже успела зайти в гараж пострадавшего и, пристально посмотрев в камеру видеонаблюдения, отправиться испражниться рядом с его машиной.

Когда на место прибыли сам потерпевший и полицейские, след «прекрасной» дамы уже успел простыть. А вот неизвестный мужчина остался на месте, все также находясь под психотропными веществами. К сожалению Алексея, верные защитники порядка не сделали абсолютно ничего — никакого штрафа или участия.

Они объяснили удивленному блогеру, что, согласно новым «либеральным» законам Нью-Йорка, подобный акт никак не карается.

Улица — туалет

www.globallookpress.com / Juergen Hasenkopf

Если представление о «прекрасном» Нью-Йорке у человека создалось благодаря фантастическим или романтическим фильмам, он может быть глубоко разочарован, оказавшись в городе. Чаще всего не может похвастаться своей чистотой или ухоженностью даже центр мегаполиса, чего уж точно нельзя сказать о неблагополучных районах.

«Большое яблоко» (прозвище Нью-Йорка. — Прим. ред.) США имеет огромную проблему с инфраструктурой, что часто становится огромным шоком для эмигрантов. Разрушенные здания и заброшенные дома, бесконечные граффити и невероятное количество мусора, бездомные и любители запрещенных веществ встречают приезжих далеко не с распростертыми объятиями.

В Америке 4 июля вся страна отмечает один из главных государственных праздников — День независимости. И даже на такое торжество можно стать свидетелем безмерно неприятной картины. Прогуливаясь с детьми по вполне приличной части города, Алексей Чижов заметил и запечатлел на камеру то, как женщина испражняется прямо на улице — рядом со скамейкой, на аллее, где ходят люди.

Быть может, коренные жители уже привыкли к подобным вещам, однако приезжего и привыкшего к чистоте и порядку человека такие «особенности» вряд ли просто удивят, скорее, испугают.

Мусорка повсюду

Отдельное внимание стоит уделить и процессу утилизации мусора, а также контролю не совсем здоровых личностей, которые намеренно ухудшают качество жизни окружающих.

По соседству с блогером проживает американка — она специально собирает все мешки с отходами в округе, выставляющиеся у дома для утилизации.

Девушка складывает «находки» неподалеку от участка отсутствующего владельца. Штраф выписывают бедному гражданину, который никак не может проконтролировать ситуацию рядом с домом. Поймать «хулиганку» никто не в состоянии — ни полицейские, ни санитарная служба. Снова же не позволяют ценнейшие «либеральные» законы, а жалобы в необходимые инстанции не получают никакого внимания.

«Санитарная служба не может выписать штраф человеку, если он не даст свои водительские права или паспорт. Они могут спросить: „Дай нам свои родительские права или паспорт“. Ты говоришь: „Не дам“. И по закону ты им не обязан давать, все. Они не могут тебе выписать штраф, они могут выписать штраф дому или участку, конкретно человеку», — недоумевает блогер.

Мегаполис зловония

www.globallookpress.com / Richard B. Levine via www.imago-

Возможно, у некоторых получится закрыть глаза на валяющиеся мешки мусора, но ситуация с отходами обстоит намного сложнее. Отходы валяются прямо на улицах, даже в оживленных частях города. Именно поэтому фотографии из Нью-Йорка чаще всего направлены вверх — в «джунгли» из высоток и многоэтажек.

А вот снизу обстановка довольно-таки печальная. Бутылки, пакеты, коробки, отходы продуктов и жизнедеятельности, окурки, порой даже выброшенная где попало старая и ненужная мебель — все это ежедневно сопровождает взгляд каждого человека. Иногда по улице бывает неприятно идти — страшно наступить во что-то заразное.

Пугают также и грызуны, расплодившиеся и заполнившие город. По оценкам специалистов, крыс в Нью-Йорке насчитывается около двух миллионов. Они нагло бродят по улицам и уже стали одной из причин массового оттока местного населения. Только за последний год около 102 тысяч человек сменили крысиный город на другой.

Человек мира

www.globallookpress.com / Rod Lamkey — CNP

Впрочем, единственный «плюс» от города-мусорки получают лишь бездомные, которые обитают на улицах, казалось бы, обеспеченного и крупнейшего мегаполиса. Располагаются они в палатках, а порой и просто на земле. Контроля за такими гражданами снова нет.

Всего лишь несколько лет назад количество бездомных превысило 650 тысяч, что стало рекордным показателем для государства. По данным отчета министерства жилищного строительства и городского развития США, по сравнению с 2021 годом, в 2022-м число людей, проживающих в приютах, на улице, в палатках или автомобилях, выросло на 12%.

В Нью-Йорке же количество граждан без определенного места жительства за год увеличилось на 18%, несмотря на то что правительство выделило практически 200 миллионов долларов, чтобы решить существенную проблему. Об этом писали в издании New York Post, отмечая, что в начале 2023 года в Нью-Йорке насчитывалось порядка 4042 бездомных, в то время как в 2022 году их было 3439.

Так, не каждая мечта оказывается правдива, и уж тем более «американская».