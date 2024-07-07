Огонь приблизился к лесу: газораспределитель загорелся около Алушты

При ЧП произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы.

Около крымского города-курорта Алушта произошел пожар на газораспределителе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Известно, что к настоящему моменту огонь начал перебираться на располагающийся рядом лесной массив. При ЧП произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, как объяснили в МЧС. Тем не менее, по предварительной информации, пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

На место пожара были направлены дополнительные силы — личный состав и средства МЧС России. Уже в нескольких населенных пунктах в Алуште и окрестностях было остановлено газоснабжение. Тушение продолжается.

В администрации Алушты 5-tv.ru рассказали, что причина возгорания носит технический характер. Возможность диверсии там исключили.

Ранее 5-tv.ru писал, что атаки ВСУ вызвали череду лесных пожаров в Херсонской области.