Огонь приблизился к лесу: газораспределитель загорелся около Алушты

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 148 0

Газораспределитель загорелся в Крыму около города Алушта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; МЧС РФ; 5-tv.ru

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При ЧП произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы.

Около крымского города-курорта Алушта произошел пожар на газораспределителе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Известно, что к настоящему моменту огонь начал перебираться на располагающийся рядом лесной массив. При ЧП произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, как объяснили в МЧС. Тем не менее, по предварительной информации, пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

На место пожара были направлены дополнительные силы — личный состав и средства МЧС России. Уже в нескольких населенных пунктах в Алуште и окрестностях было остановлено газоснабжение. Тушение продолжается.

В администрации Алушты 5-tv.ru рассказали, что причина возгорания носит технический характер. Возможность диверсии там исключили.

Ранее 5-tv.ru писал, что атаки ВСУ вызвали череду лесных пожаров в Херсонской области.

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