Атаки ВСУ вызвали череду лесных пожаров в Херсонской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 64 0

В местном лесоохотничьем хозяйстве бьют тревогу.

Атаки ВСУ вызвали череду лесных пожаров в Херсонской области

Фото: www.globallookpress.com / Michael Bahlo

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Тема:
Спецоперация

Около пяти возгораний в день отмечают в лесных зонах пожарные Херсонской области. Почти все очаги возникают из-за атак беспилотников ВСУ.  Об этом РИА Новости рассказал глава Голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян.

«В день по пять, по шесть пожаров у нас. Если брать этот год — массово пошла атака дронами, то есть Mavic, FPV. Бросают дроны, зажигательные снаряды и палят лес. Хотят его выкурить, чтобы ничего здесь нам не досталось. Мы боремся постоянно», — рассказал директор хозяйства журналистам издания.

Только за прошедшую неделю в лесном хозяйстве Голопристанского района, подчеркивает Сергей Лукьян, пришлось тушить 19 пожаров, с начала же 2024 года лесничество зафиксировало 100 крупных возгораний в зеленой зоне. 

Ранее 5-tv.ru писал, что нефтебазы в Краснодарском крае загорелись в результате атаки беспилотника ВСУ — на местах происшествия работают сотрудники оперативных и специальных служб, все силы направлены на борьбу с огнем.

Тема:
Спецоперация
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