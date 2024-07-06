Атаки ВСУ вызвали череду лесных пожаров в Херсонской области

Около пяти возгораний в день отмечают в лесных зонах пожарные Херсонской области. Почти все очаги возникают из-за атак беспилотников ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал глава Голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян.

«В день по пять, по шесть пожаров у нас. Если брать этот год — массово пошла атака дронами, то есть Mavic, FPV. Бросают дроны, зажигательные снаряды и палят лес. Хотят его выкурить, чтобы ничего здесь нам не досталось. Мы боремся постоянно», — рассказал директор хозяйства журналистам издания.

Только за прошедшую неделю в лесном хозяйстве Голопристанского района, подчеркивает Сергей Лукьян, пришлось тушить 19 пожаров, с начала же 2024 года лесничество зафиксировало 100 крупных возгораний в зеленой зоне.

Ранее 5-tv.ru писал, что нефтебазы в Краснодарском крае загорелись в результате атаки беспилотника ВСУ — на местах происшествия работают сотрудники оперативных и специальных служб, все силы направлены на борьбу с огнем.