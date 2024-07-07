Столкновение «кланов» Байдена и Обамы: в США заявили о расколе в Демократической партии

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Евгения Романова
Евгения Романова 109 0

FT: в Демпартии США растет раскол между «кланами» Байдена, Обамы и Клинтон

Столкновение «кланов» Байдена и Обамы: в США заявили о расколе в Демократической партии

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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Натянутые отношения создают «слой недоверия» внутри политического объединения.

Между ведущими семьями Демократической партии Соединенных Штатов — нынешнего президента Джо Байдена, бывшего лидера страны (2009-2017) Барака Обамы и экс-госсекретаря (2009-2013) Хиллари Клинтон — нарастает напряжение. Об этом сообщает Financial Times.

Как рассказали сторонники демократов, Байден «питал неприязнь» к тем, кого относит к партийному крылу «Лиги Плюща» (так называются наиболее престижные американские университеты. — Прим. ред.). Недопонимание в отношениях с Обамой началось после того, как он поддержал Клинтон в выдвижении на пост президента США.

Также Обама «навлек на себя гнев Клинтонов» в 2008 году. Связано это с тем, что он стал соперничать с Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение от Демпартии на пост президента.

В публикации такая ситуация называется «столкновением кланов». Отмечается, что натянутые отношения между ними создают «слой недоверия» в партии, которая не просто уже расколота, а находится «в историческом кризисе».

Кроме того, указывается, что многие демократы надеются на оттеснение Байдена в сторону. Сделать это, считают они, должен Обама. При этом знакомые к президенту и его команде источники заявляют о вероятном противоположном эффекте. Так, одни из главных спонсоров демократов назвали такой расклад контрпродуктивным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупнейшие спонсоры призвали Байдена покинуть президентскую гонку. Действующий глава Белого дома потерял доверие у верных сторонников демократической партии Штатов.

Стоит отметить, что агентство Reuters проводит опросы, кто его может заменить. И, согласно результатам, обойти республиканцев на выборах шансы есть только у бывшей первой леди Мишель Обамы. Интересно, что в окружении кандидата в лидеры США Дональда Трампа, напротив, опасаются замены Джо Байдена.

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