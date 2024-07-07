«Ушла великая женщина»: умерла первая жена Фиделя Кастро

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 153 0

Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт

«Ушла великая женщина»: умерла первая жена Фиделя Кастро

Фото: www.globallookpress.com / Toronto Star

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Их общий сын учился в СССР на физическом факультете в МГУ. В 2018 году он покончил жизнь самоубийством.

В возрасте 95 лет в Мадриде умерла первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт. Об этом в социальной сети написал ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов.

«Окруженная большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. От нас ушла великая женщина», — написал он, не уточняя причину смерти.

Будущая супруга кубинского лидера родилась в Гаване в 1928 году во влиятельной семье. С Фиделем Кастро она познакомилась во время учебы в Гаванском университете, передает The Washington Post. И уже в 1949 году возлюбленные поженились.

В браке родился сын Фидель (известен как Фиделито), который позже в 2018 году покончил жизнь самоубийством. Союз просуществовал недолго, уже 1955 году Диас-Баларт и Кастро развелись после неудачной попытки переворота. Политик сбежал в Мехико, а Мирта стала жить с сыном в США.

У Диас-Баларт был еще один брак с Эмилем Нуньеса Бланко — сыном кубинского представителя в ООН. С ним она обосновалась в Испании. У пары родились две дочери.

Известно, что старший сын Фиделито учился в СССР на физическом факультете в МГУ и позже женился на русской девушке Ольге Смирновой, с которой вырастил троих детей. Спустя время пара развелась, и он вернулся строить карьеру на Кубу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер продюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау.

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