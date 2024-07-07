Потеряли преимущество: в Турции пожаловались на нехватку туристов из-за роста цен

При этом отельеры вынуждены и дальше повышать тарифы.

Турецкий гостиничный бизнес переживает нелегкие времена, ведь из-за инфляции повышаются цены, что непривлекательно для туристов. Об этом рассказал президент подразделения Ассоциации турецких туристических агентства в Измире (TÜRSAB Izmir BTK) Кыванч Мерич в беседе с TurizmGuncel.

«Основной точкой роста Турции было ценовое преимущество. <…> Мы потеряли это ценовое преимущество за последние два года», — сказал он.

Отмечается, что инфляция, минимальная зарплата и растущие расходы вынуждают отельеров повышать тарифы. Гостиницы и рестораны в Турции стали очень дорогими как для местного населения, так и для иностранных туристов, особенно россиян.

Несмотря на высокую стоимость проживания, о больших доходах говорить не приходится. Гостиничный бизнес теряет свою рентабельность. Мерич подчеркнул, что загруженность отелей в июле крайне низкая, а какие-либо спецпредложение создать для привлечения туристов возможности нет. Эксперт подчеркнул, вряд ли изменится ценовая политика.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа самая дешевая страна для отдыха. Как отметил эксперт Николай Мельник, туристы, которым важен климат, отдают предпочтение именно Турции. К тому же там предусмотрено питание «все включено». Однако же есть страна, в которой выйдет отпуск дешевле.