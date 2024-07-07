Всероссийский фестиваль народного творчества проходит в Рязанской области

В Сасове Рязанской области проходит ХХVII Всероссийский фестиваль народного творчества. На одной площадке можно за несколько часов пронестись сквозь столетия и попробовать себя в традиционных ремеслах, а если настроение лиричное, то и исполнить песни вместе с артистами.

В этом году в Сасове вспоминают композитора Александра Аверкина, он положил на музыку десятки известных стихотворений, в частности, Сергея Есенина. По-особенному произведения звучат в исполнении ансамбля песни и пляски Росгвардии.

«Добрые душевные песни, наполненные глубоким смыслом, возрождаются для новых поколений. Благодаря творчеству Александра Петровича Аверкина мы вновь прикасаемся к нашим корням и тому, что составляет богатство земли русской и народа», — отметил помощник директора Росгвардии Юрий Котов.