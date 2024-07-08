Девять ударов топором: петербуржца задержали за попытку убийства из ревности

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

СК назвал ревность причиной нападения жителя Петербурга с топором на мужчину

Девять ударов топором: петербуржца задержали за попытку убийства из ревности

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Потерпевшего от рук ревнивца госпитализировали в тяжелом состоянии

Ревность стала причиной нападения петербуржца с топором на мужчину в Приморском районе города. Об этом сообщили в СК РФ.

Уточняется, что 42-летний житель Северной столицы не менее девяти раз ударил топором по голове 30-летнего мужчину, с которым ранее вступил в конфликт на почве ревности. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о попытке убийства.

Сообщается, что инцидент произошел в помещении одного из магазинов на Планерной улице. Подозреваемого задержали по горячим следам, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения в покушении на убийство и избрании меры пресечения в виде ареста.

До этого ревность стала причиной кровавого убийства в Москве, где 41-летний мужчина катаной зарезал 39-летнего знакомого своей бывшей жены. Все началось со словесной перепалки, а закончилось дракой, в ходе которой один из участников достал холодное оружие и нанес удар. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он и скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как веселая вечеринка в Петербурге закончилась реанимацией и двумя трупами.

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