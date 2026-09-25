Путин: ответ РФ был настолько чувствительным, что Киев запросил перемирие

Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами после выступления на XII Международном форуме объединенных культур. Глава государства затронул темы международной обстановки, переговоров с Украиной, атак на российские объекты, отношений с партнерами и ситуации в Европе.

Реакции партнеров России на попытки давления Киева в период ПМЭФ

Участники Петербургского международного экономического форума не отказались от сотрудничества с Россией, несмотря на попытки давления и атаки со стороны Украины.

Президент напомнил, что во время проведения ПМЭФ украинская сторона пыталась нанести удары по Санкт-Петербургу, в том числе атаковала объект в городском порту, где произошло возгорание.

«Они хотели кого напугать? Нас или наших гостей? Люди, которые работают с Россией, вряд ли чего-то так испугаются, куда-то побегут. Никто никуда не убежал», — сказал российский лидер.

По словам Путина, позднее украинская сторона начала наносить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и пыталась организовать морскую блокаду Черноморского побережья.

Восстановление разрушений после атак Киева

Россия восстановила ущерб, который был нанесен в результате атак украинской стороны.

По словам Владимира Путина, с лета Вооруженные силы Украины начали наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, а также предпринимали попытки ограничить судоходство в Черном море.

Президент отметил, что в результате атак были повреждены более 100 судов, среди которых были как российские, так и иностранные.

«Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов — и российских, и тех, которые ходили под иностранным флагом. Да, мы это все восстановили», — заявил Путин.

Переговоры с Киевом

Украинская сторона сама прервала переговорный процесс в Стамбуле, однако позднее заявила о готовности вернуться к диалогу. Об этом сообщил Владимир Путин.

По словам президента, соответствующее предложение поступило примерно за две недели до выборов в Государственную думу России.

Путин отметил, что российская сторона была готова возобновить контакты после завершения выборов, однако затем произошли новые события.

Президент заявил, что в ночь с 19 на 20 сентября украинская сторона предприняла попытку массированного удара по Москве, а также были зафиксированы атаки на избирательные участки.

Ответные удары России по Украине

Ответные действия России на атаки по гражданским объектам были настолько ощутительными, что Киев запросил перемирие.

Президент не уточнил дополнительные детали, но отметил, что российская сторона реагировала на действия противника.

Отсутствие оснований для конфликта с Европой

Россия не планирует никаких боевых действий против европейских государств, заявил Владимир Путин.

По словам президента, для такого сценария отсутствуют основания.

Рускоязычные жители Прибалтики

Статус «неграждан» для русскоязычных жителей стран Прибалтики Владимир Путин назвал неприемлемым.

Президент заявил, что Россия знает о случаях нарушения прав русскоязычного населения и использует для реагирования гуманитарные и международно-правовые механизмы.

«Мы знаем, что там, в прибалтийских странах, нарушаются права русскоязычного населения. Но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому. Мы реагируем в гуманитарном плане, в плане международного права», — сказал Путин.

Эстония

Президент России прокомментировал заявления о том, что Эстония способна самостоятельно победить Россию.

По словам Путина, подобные высказывания являются политическим шоу.

«Вот смотрите, это тот случай, знаете, у нас в шутку говорят: „цирк уехал, а клоуны остались“. Это клоуны — от политического», — сказал российский лидер.

Встреча лидеров Китая и США

Президент России сообщил, что не испытывает ревности к председателю КНР Си Цзиньпину после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Путин отметил, что международные контакты других государств яляются частью дипломатического процесса.

Саммит АТЭС

Владимир Путин заявил, что решение об участии в саммите АТЭС будет приниматься с учетом ситуации внутри страны.

Президент отметил, что поездка будет зависеть от ряда обстоятельств.

«Герани»

У Вооруженных сил Украины пока нет эффективного способа противодействия российским беспилотным аппаратам «Герань».

Президент отметил, что данные системы продолжают использоваться в рамках боевых действий.

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