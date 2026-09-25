Группировка «Север» освободила десять населенных пунктов на Сумском направлении
Работа на этом участке продолжается.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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На Сумском направлении российские военнослужащие освободили десять населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории. Об этом командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны России Андрею Белоусову во время его рабочей поездки в зону проведения СВО.
«В частности, на Сумском направлении освободили десять населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще четырех населенных пунктов», — сообщил Никифоров.
По словам командующего, действия группировки направлены в том числе на создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
Отдельное внимание уделяется защите основных дорожных направлений от ударов беспилотников. Для снабжения подразделений, находящихся на переднем крае, в группировке развернули систему доставки с использованием беспилотных комплексов.
На командном пункте Белоусову также показали отечественные разработки беспилотных систем (БПС). Военнослужащие доработали часть представленной техники с учетом опыта ее применения при выполнении боевых задач.
Министру продемонстрировали беспилотные летательные аппараты, способные наносить огневое поражение в районах, наиболее закрытых средствами радиоэлектронной борьбы противника.
Кроме того, Белоусов ознакомился с современными наземными роботизированными комплексами. Они применяются для поражения бронетехники, минирования укрепленных опорных пунктов и доставки материально-технических средств военнослужащим на передовые позиции.
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