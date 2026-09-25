Записи камер показали момент падения Сергея Соседова

Организатор конкурса рассказал о результатах проверки обстоятельств гибели музыкального критика в Нерюнгри.
Фото: legion-media/Persona Stars/044
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Следователи не нашли посторонних при гибели Сергея Соседова
Смерть музыкального критика Сергея Соседова в Якутии признали несчастным случаем. Об этом aif.ru сообщил организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктор Беззубов.
Соседов прибыл в Нерюнгри для участия в конкурсе в качестве председателя жюри. В гостинице он упал с лестницы, получил тяжелую травму головы и потерял сознание. Врачи не смогли его спасти.
После происшествия правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения.
«Это несчастный случай: посторонних людей там не было. Сергей один был на лестнице. Полиция признала, что это несчастный случай», — сказал Беззубов.
По его словам, на записи видно, что критик мог оступиться на лестнице и после этого упал назад.
«То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад… У него чисто механическое повреждение от падения», — рассказал организатор конкурса.
Ранее Беззубов сообщал, что причиной смерти Соседова стали перелом основания черепа и кровоизлияние. Тело музыкального критика планируют доставить из Якутии в Москву 28 сентября.
Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье рядом с отцом, сообщала мать критика.
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