Записи камер показали момент падения Сергея Соседова

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 3 616 0

Организатор конкурса рассказал о результатах проверки обстоятельств гибели музыкального критика в Нерюнгри.

Падение Сергея Соседова попало на камеру наблюдения

Фото: legion-media/Persona Stars/044

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Тема:
Умер Сергей Соседов

Следователи не нашли посторонних при гибели Сергея Соседова

Смерть музыкального критика Сергея Соседова в Якутии признали несчастным случаем. Об этом aif.ru сообщил организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктор Беззубов.

Соседов прибыл в Нерюнгри для участия в конкурсе в качестве председателя жюри. В гостинице он упал с лестницы, получил тяжелую травму головы и потерял сознание. Врачи не смогли его спасти.

После происшествия правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения.

«Это несчастный случай: посторонних людей там не было. Сергей один был на лестнице. Полиция признала, что это несчастный случай», — сказал Беззубов.

По его словам, на записи видно, что критик мог оступиться на лестнице и после этого упал назад.

«То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад… У него чисто механическое повреждение от падения», — рассказал организатор конкурса.

Ранее Беззубов сообщал, что причиной смерти Соседова стали перелом основания черепа и кровоизлияние. Тело музыкального критика планируют доставить из Якутии в Москву 28 сентября.

Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье рядом с отцом, сообщала мать критика.

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