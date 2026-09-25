Трамп намерен посетить Китай для участия в саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре 2026 года посетит Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

О предстоящей поездке американский лидер сообщил 25 сентября во время совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином по итогам его визита в Вашингтон. Трамп отметил, что стороны продолжат поддерживать контакты и проводить переговоры.

Председатель КНР, в свою очередь, поблагодарил Трампа и его супругу Меланию за прием, оказанный ему и его жене Пэн Лиюань в США. Си Цзиньпин заявил, что будет ждать американского президента в Китае, а также выразил надежду на встречу с ним в рамках саммита G20.

Ранее Трамп заявил, что после визита китайского лидера в Вашингтон американо-китайские отношения ожидают значительные события. До этого Си Цзиньпин отмечал, что его переговоры с президентом США прошли в искренней и глубокой атмосфере.

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