«У меня все серьезно»: Лепс рассказал об отношениях с 18-летней девушкой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 482 0

Григорий Лепс признался в серьезных чувствах к 18-летней Авроре Кибе

«У меня все серьезно»: Лепс рассказал об отношениях с 18-летней девушкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тимур Быковский

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Знаменитый певец начал раскрывать подробности о связи с молодой особой. Пока все не так просто.

Певец Григорий Лепс публично признался в серьезных чувствах к 18-летней Авроре Кибе. С ней он почти месяц назад вышел в свет, и тут же поползли противоречивые слухи. Общественность задалась вопросом — между ними роман или они предприняли попытку пиара?

«Это замечательная девушка. Мы дружим, даже больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения… пока человеческие. У нас все достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает — слишком велика разница в возрасте», — прокомментировал артист в эфире одного из шоу на федеральном канале.

Разница в возрасте между Григорием и Авророй - 43 года. Но Киба вмиг решила закрыть рты всем осуждающим ее. Она заявила, что выросла в обеспеченной семье, поэтому покровитель ей не нужен. Ее родители уже дали ей все, что только можно было.

Недавно Киба окончила одно из самых элитных столичных учебных учреждений — Московскую экономическую школу. Туда невероятно тяжело попасть, а стоимость обучения за год достигает почти двух миллионов рублей. Поэтому ее достаточно сложно удивить. Но Лепс постарался. Он подарил девушке кольцо с бриллиантом. А в ожидании ответа знаменитость заваливает избранницу другими подарками и цветами.

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