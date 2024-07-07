Согласно кодексу: сможет ли Алсу отсудить все имущество у бизнесмена Абрамова

Какие сложности могут возникнуть при звездном разводе?

В деле о разделе имущества между певицей Алсу и бизнесменом Яном Абрамовым суд, скорее всего, применит принцип равенства долей. Об этом сообщил юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.

Согласно российскому Семейному кодексу, совместно нажитое имущество при разводе делится поровну, если в брачном договоре не оговорено иное.

«Согласно Семейному кодексу РФ, при разводе совместно нажитое в браке имущество супругов подлежит разделу в равных долях, если иное не предусмотрено брачным договором. В данном случае о наличии брачного контракта не сообщается, поэтому суд будет исходить из принципа равенства долей», — объясняет эксперт.

По словам специалиста, часть имущества пары, например, подарки или наследство, суд может признать собственностью каждого из них. Он также отметил, что суд может отклониться от принципа равенства долей в пользу родителя, с которым останутся наследники.

Кроме того, юрист подчеркнул, что имущество, находящееся за рубежом, может потребовать отдельного рассмотрения.

Учитывая большой объем имущества супругов, разводный процесс может быть довольно сложным и длительным. Им может потребоваться проведение оценки и даже привлечение финансовых экспертов.

Юрист подчеркнул, что у сторон есть возможность урегулировать конфликт мирным путем в любое время. Мирное соглашение позволит избежать затяжного судебного процесса и сохранит конфиденциальность информации о финансовых делах супругов.

Около месяца назад стало известно, что певица Алсу разводится с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Причина — измена со стороны супруга. Разлучницей пары в Сети считают бывшую Тимати — Анастасию Решетову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужа Алсу обвинили в еще одном романе.