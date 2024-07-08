Западные ценности активно навязываются в Незалежной уже со школьной скамьи.

На Украине планируют ввести в школах «уроки счастья» уже в сентябре этого года. Об этом рассказала жена президента* Украины Елена Зеленская в своем Telegram-канале.

«Курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная и плодотворная жизнь», — написала Зеленская.

Она также выступила инициатором подобного решения. Причем «уроками счастья» в украинской адаптации называется американский курс Well-Being, который и планируют адаптировать под реалии Украины. Его введут в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?».

Проводимые под руководством Зеленской уроки в школах будут направлены на построение отношений с людьми, развитие творчества, обучению жизненным ценностям, сохранение ментального здоровья и другим навыкам. Математика и биология, видимо, уходят на второй план.

Стоит упомянуть, что фонд Елены Зеленской до этого подозревали в связях с сетью «черных» трансплантологов, которые занимаются забором и пересадкой органов украинских детей.

Ранее 5-tv.ru писал, как Елена Зеленская купила новейший Bugatti Tourbillon — ее стоимость превысила четыре миллиона евро.

*Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.