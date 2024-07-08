«С каждым годом сложнее»: Фриске навестила могилу сестры в день ее 50-летия

Артистка показала, как выглядит место захоронения звезды спустя девять лет после ее смерти.

Наталья Фриске побывала на могиле своей сестры, популярной российской певицы Жанны Фриске в день ее 50-летия. Об этом артистка сообщила в личном блоге в социальных сетях.

По словам Натальи, 8 июля на Архангельском кладбище собралось много поклонников покойной знаменитости. Могилу засыпали живыми цветами, около памятника установили вазы.

Конечно, почтить память Жанны в этот день пришли родные и друзья.

«С твоим днем, родная! Я скучаю… С каждым годом все сложнее осознавать, что тебя нет», — написала Наталья.

Жанна Фриске долгое время боролась с онкологией. Ей диагностировали глиобластому — неоперабельную опухоль головного мозга. Звезда проходила лечение в клиниках в России и за границей, организовывались сборы, но лучшие врачи не смогли ей помочь. Фриске не стало 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что отец покойной певицы Жанны Фриске вспомнил, что в ее жизни было немало мистических событий.