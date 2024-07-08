Владимир Путин сегодня приехал на ВДНХ, где завершает работу грандиозная выставка «Россия». Президент пообщался с сотрудниками и журналистами, которые на протяжении нескольких месяцев освещали ее деятельность.

Кроме того, глава государства рассказал и о будущем масштабного форума, который продолжит свое существование в новом формате. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова продолжит.

Свыше 18 миллионов человек посетили выставку «Россия» всего за восемь с небольшим месяцем. Таким может похвастаться далеко не каждая культурная площадка. Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест в мире. Но на этом ее история не заканчивается — выставка переезжает.

Владимира Путина встречают те, кто создавал выставку «Россия». Представители регионов, организаторы, экскурсоводы делятся эмоциями.

За выставкой стояла большая команда. Каждый из 89 регионов старался сделать стенд самым ярким. На выставке работали и медики, их история удивила президента.

«У нас посетитель сломал ногу. Мы ему всю помощь оказали, посадили в карету скорой помощи и отправили в травмпункт. А спустя несколько часов смотрим, а он вернулся и с гипсом продолжил осмотр экспозиции», — рассказал Путину сотрудник центра медицины катастроф.

Интерес к выставке действительно был колоссальный. Более 2,5 миллиона человек посетили ее несколько раз — обойти все за один день было невозможно.

«Участники всего этого события говорили и о международном интересе. Действительно, по-моему, делегации из более 120 стран приехали сюда и посмотрели. Что хочу сказать? Нам есть что показать и есть чем гордиться, но это не все — важно еще красиво и талантливо это преподнести. И у вас это получилось, вам большое спасибо!

Конечно, нужно создать условия для того, чтобы сам этот нерв того, что делает страна и чем страна живет, и того, чего она добивается — чтобы это было показано. Поэтому мы договорились, и вы сейчас об этом сказали, что мы будем создавать национальный центр на площадке „Экспо“. Это решено. И так же, как вы предложили, мы будем делать это и в регионах Российских Федерации. Хотелось бы, чтобы это было так же ярко, как это получилось у вас», — сказал Путин.

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова рассказала президенту о том, как на таком масштабной площадке работали журналисты и сколько эксклюзивных интервью удалось записать, когда встречались с высокими гостями лицом к лицу.

«Приезжали губернаторы, члены кабмина. Можно было к любому подойти без согласований, каких-то договоренностей, любые вопросы им задать. Учитывая огромные расстояния выставки и то, что здесь было постоянно много гостей, уйти от этих вопросов чиновникам было очень сложно», — сказала президенту России корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

«Восемь месяцев выставка работала. 18,5 миллиона человек ее посетило — это само по себе говорит об огромном интересе к выставке. Но только за тот период, когда мы продлили ее, по-моему, 7,5 млн пришло. Огромная цифра», — сказал Владимир Путин.

Выставка, которая вызывает восхищение и гордость за страну, продолжит работать, но уже в другом виде. 1 июля президент подписал указ о создании Национального центра «Россия». Сегодня впервые показали, каким он будет. Футуристичное здание — светлое, яркое, при этом с народными мотивами, словно в кружевах.

«Есть сейчас некое представление — это выставка в миниатюре про регионы переедет, про достижения всей страны. Очень много будет детских активностей, потому что для нас это крайне важно», — сказала генеральный директор Международной выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова.

Не стесняться говорить о достижениях в разных областях — промышленности, сельском хозяйстве, медицине — заявлять о них громко, на весь мир. Воспитывать патриотизм с малых лет.

Таких юных патриотов, у которых горят глаза, уже много. 12-летняя Ефросиния прошла школу юного экскурсовода и рассказывала на выставке посетителям интересные факты о животных.

«Я считаю, что выставка «Россия» на данный момент рассказала людям о том, что-то, что вы сейчас знаете о стране, скорее всего, это не все, что вы о ней знаете. Потому что наша страна огромная, изумительная. Выставка «Россия» у меня в сердце. Если кто-то говорит об этой выставке, я такая: «Давайте я вам расскажу, идите срочно туда», — сказала Ефросиния Сирота, ученица школы юного экскурсовода.

Ее старшие коллеги проводили экскурсии иностранцам — более 120 делегаций со всего мира побывали на выставке, отмечая, что ничего подобного раньше не видели.

«Чувствовалось гостями в конце. В конце экскурсии гости всегда это отмечали, прямо 99%. Гости говорили: «Мы чувствуем, с какой любовью, с какой гордостью вы рассказываете о своей страны», — сказала экскурсовод.

Национальный центр «Россия» планируют открыть в сентябре. Затем такие выставки планируют открывать и в других регионах. Все те, кто работал над созданием выставки, горячо благодарили президента за эту идею и предлагали, как это можно развивать дальше.