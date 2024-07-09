Старший внук Елизаветы II представил новую избранницу королю Карлу

Старший внук ныне покойной британской королевы Елизаветы II — 46-летний Питер Филлипс представил королю Карлу III свою возлюбленную Харриэт Стерлинг в качестве официальной избранницы. Об этом сообщает издание Now.

Уточняется, что знакомство Карла со Стерлинг произошло на королевских скачках в Аскоте в присутствии других членов королевской семьи, включая супругу монарха Камиллу Паркер-Боулз.

Отмечается, что королева в мае этого года уже видела возлюбленную старшего племянника своего супруга. Это произошло на других конных соревнованиях — Badminton Horse Trials, куда Филлипс также явился в обществе Стерлинг.

Появление пары тогда вызвало удивление, ведь после расставания Филлипса с прежней подругой — Линдси Стивенс — не прошло и трех месяцев, тогда как роман их до этого длился около четырех лет.

По слухам, именно Харриэт стала причиной разрыва Филлипса со Стивенс. Инсайдер из окружения бывшей пассии племянника короля сообщил, что она узнала об интрижке возлюбленного и не простила его.

Между тем Филлипс, как считали его родственники, собирался жениться на Стивенс, которая очень нравилась всей королевской семье. Более того, ради нее он ранее развелся с женой Отэм после 13 лет брака и рождения двоих дочерей — Айлы и Саванны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Карл III планирует возобновить общение с принцем Гарри и хочет встретиться с внуками от младшего сына и его супруги Меган Маркл.