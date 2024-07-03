«Хочет увидеть внуков»: Карл III планирует возобновить общение с принцем Гарри

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 22 0

Королевский эксперт Куинн: Карл III хочет встретиться с внуками от принца Гарри

«Хочет увидеть внуков»: Карл III планирует возобновить общение с принцем Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Отправиться ли монарх в США?

Карл III планирует встретиться с внуками от принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на королевского эксперта Тома Куинна.

По информации инсайдера, король Великобритании жалеет, что мало общается со своими внуками — трехлетней Лилибет и пятилетним Арчи. Ради встречи с ними он даже готов отправиться в Лос-Анджелес, отмечает Куинн.

Король Карл III начал всерьез планировать путешествие после того, как достиг значительного прогресса в борьбе с раком. По словам инсайдера, у монарха уже есть определенное свободное время в своем графике, которое он может выделить для этой поездки.

«Он отчаянно хочет увидеть внуков, поскольку опасается, что Арчи и Лилибет не запомнят его как дружелюбного дедушку», — объясняет Куинн.

Визит Карла III в Соединенные Штаты может стать отличным поводом, чтобы поговорить с наследником по душам. По словам информатора, король понимает, что вражда длится уже слишком долго. И «решать проблему» следует на безопасной для Гарри территории.

Отношения принца Гарри с королевской семьей начали ухудшаться с 2020 года. Тогда он и его супруга Меган Маркл потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул. В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре, где и обосновалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще один член королевской семьи Британии попал в больницу.

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