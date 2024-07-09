Все по протоколу: почему на саммите ШОС в Астане не было надписей на английском

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 34 0

На саммите ШОС в Астане не было надписей на английском

Все по протоколу: почему на саммите ШОС в Астане не было надписей на английском

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Западная пресса этого не оценила.

Прошедший в Астане саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошел четко по протоколу — в этом году надписей на английском языке не было даже для представителей прессы. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на источники.

В ШОС приняты два официальных языка: русский и китайский. Также есть возможность использовать язык принимающей стороны, в данном случае — казахский. Так все таблички с надписями на саммите были на русском, китайском и казахском языках. Дублирования на английском нигде не было. Все по протоколу.

Западной прессе это не особо понравилось. Испанский журналист заявил, что это недоработка, но его тут же поправили. Ведь ШОС — это серьезная организация со своими конкретными правилами.

«Ты либо знаешь языки ШОС, а значит, можешь найти, где покушать, либо остаешься на задворках истории…» — отметила одна французская журналистка.

Площадка ШОС уникальна по нескольким параметрам. Во-первых, масштаб организации позволяет эффективно противостоять самым серьезным мировым вызовам.

Во-вторых, на планете не так много глобальных объединений, в которых голос каждого участника имеет одинаковое значение. Заседание Совета глав государств-членов ШОС завершилось в Астане 4 июля подписанием документов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых главных заявлениях с саммита ШОС.

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