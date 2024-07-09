«Чтобы не тратить время»: как выгодно приобрести «южные» билеты на поезд

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 31 0

Тревел-блогер Наталия Ансталь: покупка южных ж/б заранее позволит сэкономить

«Чтобы не тратить время»: как выгодно приобрести «южные» билеты на поезд

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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В какое время суток можно сильнее всего сэкономить?

Сэкономить средства при покупке железнодорожных билетов на «южные» направления возможно, если брать их заблаговременно, но есть нюансы. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь.

Дело в том, что стоит внимательно следить за датой открытия глубины продаж, подчеркнула эксперт. Иными словами — это то количество дней, за которое человек может приобрести билет. Ансталь сказала, что нужно выхватить для покупки первые часы продаж именно в этот день, например, в восемь утра.

Тревел-блогер посоветовала также не тратить время и предварительно ввести все данные людей, которые собрались поехать с вами в путешествие. По мнению Ансталь, благодаря этому человек сможет выбрать лучшие варианты, попутно сохранив себе время.

В случае, если заранее забронировать билет в обратный путь не вышло, то эксперт призвала включить уведомления на сайте перевозчика — для отслеживания появления проездного документа. Подобная деталь позволит человеку купить билет по более выгодной цене.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самом бюджетном зарубежном направлении для отдыха — аналитики высчитали далеко не только стоимость перелета, но и цену проживания в другой стране.

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