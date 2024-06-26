Дешево и не сердито: названо самое бюджетное зарубежное направление для отдыха

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 151 0

Аналитики МТС Travel: путешествие в Узбекистан стало самой бюджетной поездкой

Дешево и не сердито: названо самое бюджетное зарубежное направление для отдыха

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Для поездки в какие страны не нужно оформлять визу?

Самым бюджетным зарубежным направлением для путешественников из России оказался Узбекистан, но лишь в одном аспекте. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказали аналитики одного из крупнейших мобильных операторов РФ.

«Стоимость билета на самолет из Москвы до Ташкента и обратно в середине июля составит от 20,6 тысячи рублей», — заявили эксперты.

Исследователи указали, что провести сутки в трехзвездочном отеле Ташкента в Узбекистане окажется не самым дешевым для двух человек, если сравнивать с другими кандидатами — от пяти тысяч рублей. Однозначным плюсом летнего отдыха в этой стране, по мнению экспертов, стало отсутствие необходимости визы.

Не понадобится она и для Киргизии, а минимальная цена остановки в отеле составит 3,7 тысячи рублей. При этом полет из столицы России до Бишкека и обратно окажется дороже, чем в Узбекистан — от 36,1 тысячи рублей. Аналитики предупредили, что в этой стране не вся туристическая инфраструктура достаточно хорошо развита.

Аналитики подчеркнули, что поездка в Китай может и не потребовать от россиян визы. Это возможно, если приехать в страну в составе группы. Второй вариант — отправиться в путешествие на максимальный срок в Санью или Хайкоу, последний находится на острове Хайнань. В другом случае россиянам не понадобится виза, если у них будет карта для деловых поездок АТЭС.

Стоит упомянуть, что перелет и стоимость ночи в отеле составит — от 42,1 и 9 тысяч рублей соответственно.

Самым дорогим перелетом может похвастаться Румыния — чуть более 70 тысяч рублей, но цена за отель лишь на две тысячи ниже, чем у Китая. Аналитики напомнили, что еще с марта этого года страна стала выдавать россиянам шенгенские визы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, можно ли отдохнуть бюджетно в Европе.

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