«Молодец и в белом пальто? Перебор!» — Лера Кудрявцева заступилась за Алсу

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 125 0

Лера Кудрявцева считает, что Алсу очень страдала из-за измены Яна Абрамова

«Молодец и в белом пальто? Перебор!» — Лера Кудрявцева заступилась за Алсу

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

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Телеведущая высказалась о ситуации вокруг развода звездной пары.

Лера Кудрявцева поддержала Алсу, которая разводится с мужем Яном Абрамовым. Мнением касательно ситуации в звездной семье телеведущая поделилась в своем Telegram-канале.

«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Так же знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери. Поэтому, пацаны, хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор», — заявила Кудрявцева.

По одной из версий, причиной разлада в семье Алсу и Абрамова стала неверность мужа, который начал встречаться с бывшей возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой. Своими словами Кудрявцева лишь подтвердила и без того громкие слухи, подчеркнув каким ударом это стало для Алсу.

Прежде актриса Настасья Самбурская также намекнула на личность разлучницы, которая разбила пару, прожившую вместе 18 лет.

На днях на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что Алсу подала иск на разделе нажитого имущества с Яном Абрамовым. Видимо, она решила не ограничиваться активами мужа на 2,5 миллиарда рублей, которые, по некоторым данным, предлагал бизнесмен.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Чумаков пытается спасти брак Алсу и Абрамова.

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