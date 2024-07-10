«Нет смысла промывать»: как избежать пищевого отравления в жару

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 37 0

Диетолог Писарева: летом не стоит готовить большие порции еды

«Нет смысла промывать»: как избежать пищевого отравления в жару

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Диетолог перечислил простые правила, пренебрегать которыми не стоит.

Летом традиционно учащаются случаи пищевых отравлений. Как избежать проблем, в беседе изданием Газета.ру рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

Специалист напомнила о важных правилах, которые нужно соблюдать при употреблении пищи. Во-первых, не забывать мыть руки перед едой, а также тщательно промывать фрукты и овощи, которые, кстати, перед употреблением стоит еще и внимательно осматривать. Например, арбуз должен быть не разбитый, не надрезанный и не прогнивший.

Во-вторых, летом не следует готовить большие порции еды. А продукты нужно сразу убирать в холодильник или быстро съедать. Особенно это касается салатов с заправкой.

«При высокой температуре болезнетворные бактерии размножаются очень быстро, и можно получить достаточно сильное пищевое отравление. <…> При этом если овощи и фрукты нужно тщательно промывать, то мясо, наоборот, нет смысла промывать, потому что все микробы погибают при термической обработке. А когда вы его моете, вы наоборот „размазываете“ эти бактерии», — отмечает Писарева.

По ее словам, готовое или сырое мясо не нужно держать в тепле, а лучше сразу мариновать и готовить.

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