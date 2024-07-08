Сплошные жиры: какое мороженое серьезно вредит здоровью

Порой любимый летний десерт вместо желанного наслаждения может принести одни неприятности. Растительные жиры, канцерогены и плесень неожиданно оказывается в мороженом.

А из-за нарушений условий хранения даже в качественном лакомстве могут развиваться опасные бактерии. После перекуса таким продуктом с легкостью можно оказаться в больничной палате с пищевым отравлением.

Как выявить некачественное мороженое и насколько часто можно его есть, чтобы не навредить здоровью и фигуре, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Как в мороженое попадают бактерии

Основными видами порчи мороженого является окисление жировой фазы и рост кристаллов льда.

«Если это окисление жировой фазы, то ощущается в виде неприятного привкуса. Если очень глубокая порча, то ощущается в виде горьковатого привкуса», — рассказала заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института холодильной промышленности Антонина Творогова.

Из-за нарушений условий хранения в любом мороженом может сформироваться очаг патогенной микрофлоры.

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«В двух торговых марках мы обнаружили бактерии группы кишечной палочки. По техрегламенту этой микрофлоры, конечно, быть не должно, потому что мороженое — скоропортящийся продукт. Все равно оно может подтаять в процессе хранения, в процессе перевозки, и такая микрофлора будет дальше развиваться и может стать опасной», — объясняет эксперт Роскачества Наталья Филатова.

Согласно последнему исследованию Роскачества, из 38-ми образцов мороженого 13 не соответствовали критериям безопасности, а это аж треть всего списка.

Чего не должно быть в качественном мороженом

В классическом мороженом (молочном, сливочном и пломбире) категорически запрещено использовать растительные жиры. В продукте с заменителем молочного жира разрешена такая замена, но в ограниченном количестве — до 50% от всей массы. Если же весь жир в мороженом растительный, то такой продукт называется — «десерт замороженный».

Специалист в области создания эталонного мороженого показала, как отличить хороший летний десерт от плохого. Повторить этот тест может абсолютно каждый на своей кухне, ведь для него потребуется лишь простой сотейник. С его помощью эксперт сравнила пять образцов мороженого от самого дорогого до самого дешевого.

«Буквально по одной чайной ложке будем проверять, как плавится мороженое. То есть непосредственный нагрев на горячей поверхности», — рассказывает разработчик торговой марки мороженого Елена Серченя.

Первый проверенный образец был самый дорогой.

«Вот оно начало греться, начало таять. Мы видим, как пенится молоко. Четко видно, что оно у нас расплавилось именно как нормальное молоко. Оно превращается в правильный продукт, который ведет себя именно как молочная субстанция. У нас есть четкая пенка, четкие пузыри. Мороженое превратилось в молоко. То есть можно сказать, что мороженое качественное, мороженое правильное», — комментирует специалист.

Второй образец оказался чуть дешевле. Однако производитель заявляет, что мороженое натуральное. Так ли это на самом деле?

«Здесь мороженое уже превращается в некую пенку. Больших пузырей нет. Это говорит о том, что здесь присутствует все-таки некая субстанция растительная. Не совсем соответствует заявленным характеристикам на упаковке», — говорит эксперт.

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Третий продукт оказался еще менее близок к натуральности.

«Текстура мороженого достаточно плотная. То есть здесь оно уже растаяло, а здесь оно прям держит форму. Это опять же говорит о том, что есть в составе растительные масла, и их не так уж мало. Опять-таки мы получили некую вязкую субстанцию, мы не получили молоко. Причем она прямо похожа на некий расплавленный сыр», — объясняет разработчик Серченя.

А вот четвертое мороженое, несмотря на низкую стоимость, примерно наполовину состоит из натурального молока.

«Появились большие пузыри, то есть молоко есть в составе настоящее. Но растительные жиры также есть, потому что вот он наш кусочек, никуда он не делся. Получили мы такую субстанцию. Молока прям больше 50% молочного состава есть точно», — рассказывает специалист.

А самый дешевый образец показал, каким точно не должно быть качественное мороженое.

«Плавится оно очень медленно. Вот она вода наша вышла, заявленная в составе. При этом половина расплавилась, половина — прям четкий кусок. То есть здесь мы видим четкие растительные жиры. Вот она, пузырится вода. При этом молочного следа не видно вообще», — говорит Серченя.

Таким образом, проверку прошли первый и четвертый образцы. Из чего можно сделать вывод, что качественным может быть как дорогой продукт, так и более дешевый.

Как часто можно есть мороженое

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По мнению диетологов, тем, кто стремится похудеть, не стоит есть мороженое чаще, чем два — три раза в неделю. А еще лучше выбрать менее калорийный аналог любимого десерта.

«Например, сорбет. То есть замороженный фруктовый или ягодный сок или пюре. Можно приготовить мороженое самостоятельно, например, на основе греческого йогурта с ягодами или фруктами, на основе арбуза или персика», — советует диетолог Янина Лемешко.

Если же все-таки отказываться от классического мороженого не хочется, важно обращать внимание на его состав. Чем ближе к концу списка сахар, тем его меньше. Кроме того, в некоторых продуктах есть и полезные компоненты.

«Оно содержит в себе аминокислоты, такие как лизин, валин, метианин, трианин и конечно же трептофан, который является предшественником серотонина и борется с нашими стрессами», — объясняет гастроэнтеролог Екатерина Майоренко.

Как отличить настоящий пломбир от подделки

Интересно, что настоящий пломбир это не просто мороженое белого цвета. На самом деле называется лишь только продукт, жирность которого составляет от 12 до 20%.

Отличить настоящий пломбир от подделки тоже несложно. Наглядный эксперимент провели в лаборатории технологии мороженого. Здесь специалист демонстрирует разницу после того, как два образца высокой и низкой жирности провели в специальной камере несколько часов.

«Сейчас закончился процесс проверки скорости таяния мороженого. Давайте посмотрим на результат. Мы можем увидеть, что мороженое трехпроцентной жирности растаяло полностью. Тогда как порция пломбира 15% жирности сохранила свою форму», — комментирует лаборант-исследователь, инженер Всероссийского научно-исследовательского института холодильной промышленности Светлана Кочнева.

Настоящий пломбир не утратил структуры. Чтобы не нарваться на подделку, необходимо знать еще несколько простых правил. На качественном мороженом должен быть указан вес в граммах, поскольку объем в миллилитрах не отражает фактическую массу. Кроме того, важна дата изготовления. Также если обертка или этикетка на продукте размыта или стерта, а мороженое деформировано — от покупки такого продукта лучше отказаться.