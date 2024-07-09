Бастрыкин: за 2023 год из окон выпали 335 детей

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 71 0

А от преступных посягательств в прошлом году лишились жизней 985 детей.

Бастрыкин: за 2023 год из окон выпали 335 детей

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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В 2023 году из окон выпали 335 детей, погибли из них 118, каждый третий ребенок — в возрасте от года до пяти лет. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Председатель СК России — Александр Бастрыкин — провел оперативное совещание по вопросам расследования преступлений, совершенных против несовершеннолетних.

Цифры очень печальные. Отмечается, что в прошлом году от преступных посягательств лишились жизней 985 детей, а 27 несовершеннолетних пропали без вести. Наибольшее количество пропавших приходится на Москву, Московскую и Свердловскую области.

Бастрыкин поручил усилить поиски детей. А также летом уделить пристальное внимание вопросам предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних на дорогах и в общественных местах.

Особый акцент председатель СК сделал на детишках, пострадавших от халатности родителей. Выпавшие из окна малыши облокачивались на антимоскитные сетки без необходимых защитных приспособлений.

«Очевидно, что летом такие случаи учащаются, все это требует разработки действенных профилактических мер, направленных на предотвращение несчастных случаев, влекущих гибель или травматизм детей», — отметил Бастрыкин.

Родители, будьте бдительны! Детские замки на окна, которые стоят меньше пятисот рублей, могут спасти жизнь вашим детям.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что младенец выпал из окна десятого этажа и выжил.

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