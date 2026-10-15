Водитель сбил двух подростков на переходе на Ставрополье: девочка скончалась

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Водитель сбил двух детей на переходе в Ставропольском крае

Фото: max.ru/Госавтоинспекция Ставрополья/gibdd26

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Водитель сбил двух подростков на переходе в Ставропольском крае

В Георгиевске Ставропольского края водитель автомобиля Chery сбил двух детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставрополья в канале в мессенджере МАКС.

Авария произошла 14 октября около 19:55 мск. По предварительным данным, 41-летний водитель иномарки наехал на двух местных жителей — 15-летнего мальчика и 14-летнюю девочку. Оба ребенка получили травмы и были доставлены в городскую больницу. Несмотря на помощь медиков, девочка впоследствии скончалась в реанимационном отделении.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель — местный житель со стажем вождения 23 года. За последние два года его более 180 раз привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения, преимущественно за превышение скорости.

У автомобилиста взяли биологический материал для установления состояния опьянения. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в турецкой провинции Маниса туристический автобус столкнулся с эвакуатором, в результате чего погибли 11 человек. Авария произошла в районе Ахисар на трассе Гебзе — Орхангази — Измир возле пункта взимания платы за проезд. По предварительным данным, оба транспортных средства двигались задним ходом, после чего эвакуатор врезался в автобус.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
83.95
0.08 93.92
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:59
Рязанский НПЗ загорелся в результате атаки украинских дронов
9:56
«Мы не единственные»: экс-глава группы Пентагона по НЛО сделал заявление
9:52
Застолбить место: Минобрнауки предлагает ввести предоплату первого семестра в вузах
9:46
Водитель сбил двух подростков на переходе на Ставрополье: девочка скончалась
9:37
Россиянин погиб в Таиланде в результате ДТП с мотоциклом
9:25
Сергей Собянин: Знаменитой клинике доктора Рошаля исполнилось 130 лет

Сейчас читают

Плату за общедомовые нужды будут пересчитывать
Эффект танкерных санкций прилетел обратно Европе: везти из США, как из России в Индию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео