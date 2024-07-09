«Двойные стандарты»: Небензя ответил на обвинения России в ударе по больнице

Российский дипломат заявил, что Совбез ООН был втянут в грязную пропагандистскую кампанию Киева.

Обвинения в адрес России в ударе по больнице «Охматдет» в Киеве — это проявление двойных стандартов. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Во время беседы с журналистами он рассказал, что встречался с генсекретарем ООН и сказал ему, что обвинения в адрес российской стороны — «очевидное проявление двойных стандартов». Дипломат также добавил, что Совет Безопасности ООН был втянут в грязную пропагандистскую кампанию киевского режима.

Во время выступления в Совбезе российский постпред представил ссылку на фото- и видеосвидетельства того, что в районе больницы упала зенитная ракета AIM-120 системы ПВО NASAMS. Такие Запад поставляет украинской стороне.

Небензя также подчеркнул, что в Киеве высокоточным ударом был поражен завод «Артем» — один из главных производителей оружия и боеприпасов. А поскольку предприятие находится примерно в двух километрах от пострадавшей детской больницы «Охматдет», есть все основания полагать, что поразившая ее ракета украинской ПВО была предназначена для перехвата российской ракеты, попавшей по заводу, отметил дипломат.

«Понимает ли господин Жовнир (гендиректор детской больницы „Охматдет“. — Прим. ред.), что, если бы это была российская ракета, от здания ничего бы не осталось? Дети и взрослые погибли бы, а не были бы ранены», — подчеркнул Небензя.

Также дипломат призвал к ответу власти Норвегии, которые передали Киеву установку NASAMS. Небензя задал вопрос, санкционировали ли они удары по детской больнице с ее использованием.

О попадании украинской ракеты в больницу в Киеве накануне сообщило Минобороны РФ, назвав это провокацией киевского режима с целью обеспечить дальнейшее финансирование и продолжение боевых действий до последнего украинца.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ракеты западного зенитно-ракетного комплекса NASAMS по детской больнице в Киеве подтвержденным фактом.

В Кремле также прокомментировали инцидент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям на Украине.

Тем временем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на то, что американские власти лицемерно умалчивают о попадании ракеты украинских сил противовоздушной обороны в больницу «Охматдет» в Киеве, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве заявили о взрывах и пожаре в районе военного завода «Артем».