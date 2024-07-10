Варварская атака: боевики ВСУ в очередной раз ударили по Энергодару

В результате поврежден водозабор, из-за чего местные могут остаться без питьевой воды.

ВСУ не оставляют попыток устроить ядерную катастрофу. Несколько часов назад Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция, подвергся массированному артобстрелу. Неонацисты начали атаку почти разу после очередной ротации наблюдателей МАГАТЭ. Они следят за безопасностью на объекте.

В ходе атаки боевиков никто не пострадал, но поврежден водозабор, люди могут остаться без питьевой воды. При этом в регионе установилась почти 40-градусная жара. Также возможны перебои с сотовой связью и интернетом.