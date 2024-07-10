Момент удара ВСУ по Шебекино попал на камеру видеонаблюдения
Украинские боевики выпустили 13 боеприпасов и 26 беспилотников по населенным пунктам городского округа.
Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov; 5-tv.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекино в Белгородской области. Момент обстрела попал на камеры видеонаблюдения. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Украинские нацисты сегодня выпустили по населенным пунктам Шебекинского городского округа 13 боеприпасов, а также запустили в регион 26 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Согласно публикациям в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сегодня от агрессии киевского режима в регионе были ранены мужчина и две женщины в городе Грайворон, а в Шебекино погиб мужчина и были ранены еще девять мирных жителей.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили около 40 украинских дронов над пятью регионами РФ.
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