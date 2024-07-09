Силы ПВО уничтожили около 40 украинских дронов над пятью регионами РФ

МО: Порядка 40 дронов ВСУ уничтожены над пятью регионами России
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
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Основная часть беспилотников ВСУ была сбита в небе над Ростовской областью.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение минувшей ночи пресекли попытки киевского режима атаковать пять регионов РФ с применением беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.
В частности, силам России удалось сбить 38 украинских дронов. Так, уничтожены и перехвачены над Воронежской областью семь беспилотников ВСУ, над Астраханской — пять, над Белгородской — три, над Курской — семь, а также над Ростовской — 21 БПЛА.
Войска РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Ростовской области после атаки дронов ВСУ загорелись два трансформатора.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
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