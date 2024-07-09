Силы ПВО уничтожили около 40 украинских дронов над пятью регионами РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 82 0

МО: Порядка 40 дронов ВСУ уничтожены над пятью регионами России

Силы ПВО уничтожили около 40 украинских дронов над пятью регионами РФ

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Основная часть беспилотников ВСУ была сбита в небе над Ростовской областью.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение минувшей ночи пресекли попытки киевского режима атаковать пять регионов РФ с применением беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

В частности, силам России удалось сбить 38 украинских дронов. Так, уничтожены и перехвачены над Воронежской областью семь беспилотников ВСУ, над Астраханской — пять, над Белгородской — три, над Курской — семь, а также над Ростовской — 21 БПЛА.

Войска РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ростовской области после атаки дронов ВСУ загорелись два трансформатора.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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