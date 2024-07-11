«Испытывают практически все»: что вызывает ломкость ногтей и волос

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 48 0

Врач-косметолог Вощук сообщила, что коллаген укрепляет ногти и волосы

«Испытывают практически все»: что вызывает ломкость ногтей и волос

Фото: www.globallookpress.com / Benjamin Redeleit

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На самом деле коллаген не усваивается в желудочно-кишечном тракте, а расщепляется на разные вещества. Есть ли все же от него польза?

Нехватка полезных веществ в организме вызывает ломкость ногтей и волос и высыпания на лице. Об этом врач-косметолог Анна Вощук рассказала изданию «Страсти».

Эксперт акцентировала, что маскировка проблемы никак ее не решит. Можно бесконечно пользоваться косметическими средствами, но состояние проблемных участков будет лишь усугубляться. Поэтому важно восполнить то, что так жизненно не хватает телу.

Коллаген замедляет старение и улучшит состояние кожи, ногтей и волос. Это связано с его составом, в котором огромное количество аминокислот.

«В современном мире дефицит аминокислот испытывают практически все, что в большей степени связано с нашим рационом питания», — рассказала врач-косметолог.

Она отметила, что, в первую очередь, это относится к тем людям, которые едят недостаточное количество белковосодержащих продуктов - вегетарианцам, приверженцам диет.

Вощук добавила, что коллаген важен не только для эстетической составляющей, но и для хорошего состояния сосудов, так как их стенки строятся из него.

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