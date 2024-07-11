Квас всемогущий: в чем польза и вред русского традиционного напитка

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 67 0

Диетолог Карсиева: злоупотребление квасом может спровоцировать вздутие живота

Квас всемогущий: в чем польза и вред русского традиционного напитка

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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И какая ежедневная дозировка считается безопасной для здоровья?

Квас содержит ферменты, которые улучшают работу кишечника. Однако злоупотребление этим напитком может всерьез навредить здоровью. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-диетолог Сабина Карсиева.

По ее словам, предпочтение все же стоит отдавать домашнему квасу, а не магазинному, так как в последнем может быть большое количество консервантов. В любом случае, перед покупкой стоит обратить внимание на состав.

Зато в квасе есть такие полезные элементы как акто- и бифидобактерии, калий и магний, а также витамины группы В, C и E. Все это, само собой, полезно для поддержания иммунитета. Однако увлекаться все же не стоит.

«Чрезмерное употребление напитка навредит здоровью в связи с высоким содержанием в нем сахара. А также может возникнуть вздутие, так как это продукт брожения. Даже здоровым людям стоить пить его в ограниченных количествах, не более одного стакана в день и лучше не до, а после еды», — отмечает Карсиева.

Совсем отказаться от кваса врач советует людям, страдающим заболеваниями ЖКТ. Если говорить о детской дозировке, то малышам до трех лет лучше напиток не давать вообще, а более старшим можно позволить до 200 миллилитров в день.

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