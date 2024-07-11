«Можем предотвратить»: в России создали первый препарат против появления метастазов

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 55 0

Medicinal Chemistry: в России создали первый препарат против метастазов

«Можем предотвратить»: в России создали первый препарат против появления метастазов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Разработка готового лекарства должна начаться в скором времени.

Специалисты из Сибирского государственного медицинского университета в составе исследовательской группы создали препарат для профилактики метастазирования при онкологических заболеваниях. Результат работы ученых представлен в Journal of Medicinal Chemistry.

По словам исследователей, разработанное средство может предотвратить возникновение метастазов после удаления первичной опухоли.

Эксперты подчеркнули, что многие современные препараты против онкологии нацелены на борьбу лишь с первичными раковыми клетками, однако они не могут справиться с так называемыми «клетками-клонами», которые часто распространяются в организме человека повторно.

Разработанное средство на основе РНК воздействует на гены, «активизирующие» опухолевые клетки, которые вышли из состояния «покоя», и блокирует их.

«Блокируя эти гены, регулирующие стволовость, мы можем, согласно экспериментальным данным, предотвратить появление метастазов», — объяснила один из авторов работы Елена Удут.

Препарат не воздействует на первичную опухоль и не влияет на ее эволюцию, однако не позволяет развиваться метастазам по всему организму.

В ближайшее время ученые планируют начать разработку готового лекарства, а также старт клинических исследований. Введение спасительного средства предполагается нескоро — испытания могут занять не менее шести лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге запустили новый завод по производству лекарств.

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