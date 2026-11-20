Прожить до 120 лет, победить болезнь Паркинсона и научить организм заново отращивать поврежденные органы. То, что еще вчера казалось невероятным, скоро станет рутиной в российских больницах. Медицину будущего сегодня обсуждали в Москве. О научных прорывах, которые изменят нашу жизнь, рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Звучит как научная фантастика. Замедлить старение, ускорить восстановление тканей даже после переломов — это и есть регенеративная медицина. С помощью генной терапии можно загнать в ткань ген, который активирует процесс заживления. Пример — роговица глаза.

«Бельмо может возникать при разных состояниях, с возрастом просто или после повреждения, например, ожога. Вот нас интересует повреждение, связанное с химическими ожогами, и такие препараты могут начать применяться уже через семь-восемь лет», — сообщил заведующий лабораторией медицинской биоинженерии Центра регенеративной медицины МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор РАН Павел Макаревич.

Про стволовые клетки, из которых можно выращивать разные ткани, слышали все. Сейчас наука шагнула дальше: все больше внимания их микроокружению. В МГУ прямо сейчас как раз на этом принципе разрабатывают препарат для борьбы с бесплодием.

«Один такой препарат проходит вторую стадию клинических испытаний. Мы надеемся, что скоро нам удастся выйти на третью фазу клинических испытаний. И обнадеживающие результаты мы регистрируем. Есть еще несколько препаратов для регенерации, допустим, легких, против фиброза легких или роговицы, но они все на более ранней стадии разработки», — заявила директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова» Минздрава РФ Мария Воронцова.

Новейшие исследования позволяют надеяться, что тяжелые заболевания мозга — тоже не приговор.

«У нас на этапе доклиники уже продвинутое применение дофаминовых рецепторов для лечения болезни Паркинсона и других нейронов для лечения когнитивных расстройств и различных видов деменций», — пояснила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Молекулярные лекарства, клеточная терапия, редактирование генов — все это только звучит сложно. Но эффект в какой-то момент ощутят все. Взять хотя бы процесс старения.

«Считается, что до 120 лет — это вполне нормальный период жизни человека, и при правильном отношении к своему здоровью и к регенеративному потенциалу своих органов можно будет добиться этого возраста», — сказала заведующая лабораторией репарации и регенерации тканей МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор РАН Анастасия Ефименко.

И сейчас расстояние от научной идеи до препарата все меньше. А это значит, что все эти разработки станут реальностью уже в ближайшее время.

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