Цели для России: помогут ли Украине обещанные Байденом ЗРК Patriot

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 67 0

Политолог Ераносян: обещанные Байденом Украине ЗРК Patriot помогут первое время

Цели для России: помогут ли Украине обещанные Байденом ЗРК Patriot

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hammerschmidt

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Президент США лично заверил главу киевского режима о скорых поставках американских комплексов.

Обещанные США и другими странами десятки систем противовоздушной обороны (ПВО) могут оказать помощь Украине только на короткое время. Об этом в беседе с aif.ru рассказал доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

По итогам саммита НАТО стало известно, что страны альянса предоставят киевскому режиму несколько комплексов, которые, как предполагается, должны «закрыть небо». Среди прочего, Украине обещали ЗРК Patriot и SAMP-T. К заявлению президента США Джо Байдена на саммите присоединились Нидерланды, Румыния, Италия и Германия.

Однако, по мнению специалиста, говорить о долгоиграющей пользе от очередного транша не приходится.

«Закрыть небо над Украиной они никогда не смогут», — подчеркнул эксперт.

Ераносян заявил, что Украина сможет противостоять российским ракетам только первое время. При этом эксперт отметил, что Patriot и другие комплексы ПВО — это серьезные системы, но не «неубиваемые», то есть они станут целями и будут своевременно уничтожаться ВС РФ. Кроме того, о поставках все еще заявляется лишь на словах, и пока нет гарантий, что Украина вообще все это получит.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, куда собирается расширяться НАТО.

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