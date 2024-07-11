Под предлогом «поддержки мира»: стало известно, куда собирается расширяться НАТО

Североатлантический альянс выпустил декларацию по итогам саммита в Вашингтоне.

НАТО собирается продолжить расширение в Черном море и на Восточных Балканах, а также усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом «поддержки мира». Соответствующие положения изложены в декларации военного блока по итогам саммита в Вашингтоне.

«Мы по-прежнему привержены дальнейшему участию НАТО на Западных Балканах, в том числе через возглавляемые НАТО Силы для Косово», — говорится в документе.

Также указано, что альянс продолжит отслеживать и анализировать события в Черноморском регионе, чтобы исключить возможные угрозы собственной безопасности.

Военный блок также намерен углублять сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона в свете с их влиянием на евроатлантическую безопасность.

Натовская июльская декларация, помимо прочего, содержит положение о будущем Украины. Сообщается, что ее продолжат поддерживать на пути в альянс.

Ранее 5-tv.ru писал, какими обещаниями накормили Украину на саммите НАТО в Вашингтоне.