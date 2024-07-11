Пришло время: на Западе призвали закрыть двери для Украины в НАТО

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 112 0

TAC: НАТО должна закрыть двери для Украины

Пришло время: на Западе призвали закрыть двери для Украины в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz

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Накануне страны Североатлантического альянса обнародовали совместную декларацию по итогам саммита.

Пришло то самое время закрыть для Украины двери в Североатлантический альянс. Статью с громким названием выпустило западное издание The American Conservative.

Журналисты провели целое исследование и потребовали у Соединенных Штатов Америки поставить крест на пути Украины в НАТО, так как, если обратиться к истории расширения альянса, его создатели обещали, что размещение войск США в Европе будет временным.

Авторы статьи указывают, что существуют высокие риски расширения конфликта. Дело в том, что западные страны активно работают над созданием масштабного противостояния с РФ, пытаясь бороться на Украине мощным оружием. Делается это для того, чтобы найти «живой персонал» для использования в своих целях.

«Завтра Украина будет не более важна для безопасности Запада, чем сегодня или была вчера», — сообщили обозреватели.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что НАТО собирается продолжить расширение в Черном море и на Восточных Балканах, а также усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом «поддержки мира».

Соответствующие положения изложены в декларации военного блока по итогам саммита в Вашингтоне.

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