Искусство из песка: иностранные мастера возводят скульптуры на пляже в Петербурге
В Петербурге стартует XX Международный фестиваль песчаных скульптур
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Северной столице стартует XX Международный фестиваль песчаных скульптур.
На пляже Петропавловской крепости в Петербурге буквально выросли величественные замки и статуи великих князей. Там заканчиваются последние приготовления к открытию ежегодного Фестиваля песчаных скульптур. Он будет уже 20-м по счету.
В этом году тема фестиваля «Солнце земли русской». Участие примут более 20 профессиональных скульпторов из разных регионов России, Белоруссии, Индии, Болгарии. Тематика навеяна легендарными подвигами Александра Невского и сюжетами произведений Пушкина.
Сейчас мастера доводят скульптуры до совершенства, а уже завтра их сможет увидеть любой желающий.
Читайте также
53%
0.13 95.68
0.36
Нашли ошибку?