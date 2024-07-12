Искусство из песка: иностранные мастера возводят скульптуры на пляже в Петербурге

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В Петербурге стартует XX Международный фестиваль песчаных скульптур

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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В Северной столице стартует XX Международный фестиваль песчаных скульптур.

На пляже Петропавловской крепости в Петербурге буквально выросли величественные замки и статуи великих князей. Там заканчиваются последние приготовления к открытию ежегодного Фестиваля песчаных скульптур. Он будет уже 20-м по счету.

В этом году тема фестиваля «Солнце земли русской». Участие примут более 20 профессиональных скульпторов из разных регионов России, Белоруссии, Индии, Болгарии. Тематика навеяна легендарными подвигами Александра Невского и сюжетами произведений Пушкина.

Сейчас мастера доводят скульптуры до совершенства, а уже завтра их сможет увидеть любой желающий.

 

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