Продуманы мельчайшие детали: как рождался исторический детектив «Черный шелк»

В Шэньчжэне, где на этой неделе состоится историческая встреча глав России, Китая и США, прошла презентация трейлера одного из самых ожидаемых фильмов следующего года. Детективный экшен «Черный шелк» выйдет в прокат уже весной. Это продолжение грандиозной российско-китайской картины «Красный шелк». Она собрала у экранов миллионы зрителей.

Новая работа — не менее масштабная и захватывающая. В этом лично убедился корреспондент «Известий» Виктор Синеок, которому даже посчастливилось сыграть небольшую роль.

Шэньчжэнь — один из самых удивительных городов мира, китайская Кремниевая долина. И ведь был рыбацкой деревней еще 40 лет назад. Скоро на саммит АТЭС сюда приедут лидеры крупнейших мировых держав, а пока встречаются лидеры медиаиндустрии в одном из самых высоких зданий Китая — где-то в облаках.

Медиасаммит стран АТЭС — одно из ключевых событий отрасли. Там делятся лучшим опытом, показывают самые яркие результаты. Поэтому презентация трейлера детективного экшена «Черный шелк» прошла именно здесь.

Мероприятие проходит во всех смыслах на высоте. Это 106-й этаж, все остальные небоскребы Шэньчжэня остались внизу. И момент особенный, и место. И особый состав гостей: представители власти, деловых и академических кругов стран АТЭС. От российской стороны прибыли генеральный консул в Китае и министр культуры.

«Когда презентуют трейлеры — это ощущение, когда только родился долгожданный ребенок. Мне кажется, мы сегодня все искренне радовались тому, какой был трейлер. Но все равно будим волноваться вплоть до завершения проката», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Глава Медиакорпорации и заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК компартии Китая Шэнь Хайсюн пришел лично, чтобы первым увидеть трейлер.

Захватывающие кадры, на съемках многих из которых журналистам повезло побывать. Детективный экшен рождался в лучших студиях России и Китая. Шанхай 1931 года снимали в знаменитой Hengdian World Studios, где те самые улицы построены заново. Очень хорошо видна граница между декорациями, где съемки не ведутся, и тем местом, где происходит экшен. За одной из арок происходит настоящее кино.

Все продумано до мельчайших деталей, включая ручки на дверях, торговые повозки и одежду регулировщика на перекрестке. Именно в таком антураже плетут интриги вражеские агенты, а наши разведчики блестяще наносят по ним сокрушительный удар.

Сцену с ночным клубом тоже снимали в Китае: Шанхайский ночной клуб, все максимально ярко и красочно. Место, где даже пол является важной частью повествования. Изначально в этом павильоне было другое покрытие, но съемочной группе оно не подошло, и китайцы стремительно заменили.

«Все поняли, что полы некрасивые, и вопрос был решен за ночь», — рассказала линейный продюсер фильма «Черный шелк» Ольга Каширина.

С вечерними улицами проще — иногда достаточно было просто добавить воды. При съемке сцен под дождем специальные системы распыляли воду вокруг, журналистам приходилось держать зонт. Часть улицы оказалась полностью залита.

Национальная Медиа Группа создает большое кино во всех смыслах. Фильм выйдет в Поднебесной в национальном кинопрокате. Правда, немного с другим названием — «Операция «Черный шелк», в КНР он получил статус совместного российско-китайского.

«В 2026 году это единственный фильм, который получил такое удостоверение. И, конечно, такое культурное сотрудничество помогает не только строить бизнес-сотрудничество, но в первую очередь помогает нашим народам понимать друг друга лучше, узнавать друг друга лучше, больше говорить о нашей совместной истории, больше говорить о наших общих ценностях», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Охота за тайным грузом, сотрудничество советских и китайских товарищей — здесь смело переплетаются вымышленные сюжетные линии и реальные исторические факты. Один из главных героев — Рихард Зорге в исполнении Максима Матвеева. Роли также исполнили Милош Бикович, Глеб Калюжный, Чжэн Ханьи, Александар Радойичич. А еще — Виктор Синеок в небольшом эпизоде на шанхайской крыше.

Теперь о проделанной работе знают и в Китае. Правда, премьеру им ждать придется чуть дольше. Сначала фильм покажут в Москве, уже весной 2027 года.

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