«Не в состоянии»: в США рассказали о поисках альтернативы Зеленскому

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 29 0

Риттер: Запад знает о неспособности Зеленского представить Киев на переговорах

«Не в состоянии»: в США рассказали о поисках альтернативы Зеленскому

Фото: www.globallookpress.com / Kevin Mohatt

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Западные страны осознают, что Россия с каждым днем становится все сильнее.

На Западе понимают, что президент Украины* Владимир Зеленский не может представлять Киев на переговорах с Москвой. Об этом ТАСС заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Зеленский является препятствием для урегулирования этого конфликта путем переговоров, это все больше и больше становится ясно на Западе, который не рассматривал (Возможность диалога — Прим. ред.) в прошлом году. Сейчас, я думаю, до них доходит, что Украина не может победить, а Запад не в состоянии обеспечить Украину всем необходимым», — сказал он.

Риттер уверен, что политики Запада понимают, что Россия находится в выигрышном положении и с каждым днем только наращивает свою мощь. Именно поэтому их резко заинтересовал переговорный процесс. Они начинают бояться не справиться.

Владимир Зеленский перестал удовлетворять запросы европейских лидеров. Он оказался слабее, чем они предполагали, и не способен вовлечь РФ в диалог. Поэтому Скотт Риттер уверен, что Запад уже имеет новых кандидатов на его пост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что унижения не помогли Зеленскому получить желаемую поддержку на саммите НАТО.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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