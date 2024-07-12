Носится в панике? Принц Уильям подчищает следы своей измены Кейт Миддлтон

Королевскую персону подозревают в неверности супруге на протяжении пяти лет.

Из Сети пропали все улики измены принца Уильяма. Об этом продюсер Яна Рудковская, рассказывает издание 7Дней.ru.

Рудковская отметила, что таблоиды, по неизвестной причине, резко удалили все уличающие заметки о королевской персоне или откорректировали их, поменяв смысл.

«Слухи о том, что у них возобновился роман появились в начале года (а пошли аж с 2019) — когда Кейт Миддлтон пропала с радаров из-за онкологии. Супруге маркиза Дэвида Чолмондели и матери троих детей пришлось публично опровергать сплетни, но ей как-то неохотно поверили», — написала она.

Продюсер не поленилась и подсчитать точное количество пропавших текстов: 21 публикация, появившаяся за последние пять лет. Отредактированных статей — шесть.

Яна подметила и тот факт, что у некоторых СМИ появилась метка «удалено по требованию», которая означает, что они избавились от текста недобровольно.

Ранее рассказывал, как концерт Тейлор Свифт вызвал землетрясение в Швейцарии.