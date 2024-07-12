Дочь Глюк’oZы о хейте в свою сторону: «Часто пишут, что я выгляжу старше мамы»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 62 0

Дочь Глюк’oZы Лидию часто критикуют из-за ее внешнего вида, но ей все равно

Дочь Глюк’oZы о хейте в свою сторону: «Часто пишут, что я выгляжу старше мамы»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Как девушка относится к такому отношению к себе?

Старшая дочь певицы Глюк’oZы Лидия решила пойти по стопам знаменитой мамы и начать строить музыкальную карьеру. Она уже выступает на концертах и взяла себе псевдоним Ray!

В свои 17 лет девушка уже отличается необычным стилем в одежде, а также огромным количеством негатива со стороны публики.

Довольно часто Лидию критикуют именно из-за внешнего вида, а периодически всплывающие новости о выходках девушки настраивают людей против нее.

Находятся даже те, кто считает, что она выглядит старше своей 38-летней мамы. Лидия в курсе подобных комментариев, но заявляет, что такой негатив никак не портит ей жизнь.

«Часто пишут комментарии: „Дочь выглядит старше матери“. Но со временем меня это перестало так сильно беспокоить. Мы очень разные в музыке, в интересах, в характерах. И мне кажется, я постепенно от этого отдаляюсь», — передает слова юной певицы VOICE

Девушка также благодарит своих родителей за то, что всегда поддерживают ее и ее выбор. Ей это очень важно, говорит она.

«Мой отец для меня самый главный фанат, но при этом и самый главный критик, потому что смотрит на все очень здраво. Я безумно счастлива, что у меня есть такие люди в команде, где всегда замешано много мнений, но последнее слово будет за мной, и я это очень ценю!» — добавила она.

Лидия также обмолвилась, что у нее есть молодой человек, и он тоже все время поддерживает девушку в ее начинаниях и принимает ее странности. Он также все время присутствует на ее концертах и готов быть рядом с ней в трудные минуты ее жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Глюкоза задолжала налоговой крупную сумму.

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