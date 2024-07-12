Инфаркт и инсульт? Почему опасно есть ранние арбузы

Как отличить хорошую ягоду от плохой?

В столице и в Подмосковье в начале июля уже начали продавать первые арбузы, хотя обычно эта ягода поспевает лишь к концу августа. О том, что такое ранние арбузы и есть ли какая-то в них опасность, aif.ru выяснил в беседе с экспертами.

Врач-диетолог Елена Соломатина считает, что все фрукты и овощи хороши в свой сезон. В таком случае, они будут стоить в разы дешевле, а производителю не нужно проводить никаких манипуляция для стимуляции роста.

Диетолог рекомендует покупать арбузы только в проверенных местах. Например, в супермаркетах. Она также напоминает, что арбузы имеют способность копить в себе много нитратов, которые наносят вред желудочно-кишечному тракту и нервной системе.

Нитраты особенно опасны для людей с сердечными заболеваниями. Например, для людей с сердечной недостаточностью поедание такой ягоды может закончиться инсультом или инфарктом. У беременных женщин и вовсе может случиться выкидыш.

По словам диетолога, у хорошего арбуза бок должен быть желтым, хвостик сухим, а звук при стуке — глухим.

«Нужно обращать внимание на бок арбуза, он должен быть желтым. Также смотрим на хвостик арбуза, он должен быть сухим. Так как когда ягода спелая — он отсыхает. По арбузу можно постучать, звук должен получаться глухим», — напоминает врач-диетолог.

Белые семечки — признак неспелого арбуза. Именно в такой ягоде будет много нитратов. Кроме того, на это указывают также желтоватые прожилки в мякоти.

Разрезанные арбузы тоже лучше не брать, так как в мякоти могут оказаться бактерии.

По словам эколога Ильи Рыбальченко, сейчас действительно еще слишком рано для арбузов. Если и покупать его в июле, то лучше всего выбрать иранский или турецкий, так как они уже успеют там созреть.

«Будем честны, для арбузов из южных регионов: Краснодарского края, Астраханской области пока рано. Даже для казахских и узбекских. А вот для иранских вполне, также в Турции много арбузных теплиц», — сообщил Рыбальченко.

Скорее всего, в ранних отечественных арбузах была применена химия. В такой ягоде может содержаться полно нитратов и красителей. Чтобы не нарваться на такой арбуз, проверяйте цвет мякоти — он не должен быть слишком ярким.

Врач-реаниматолог Андрей Звонков поясняет, что нитраты в большой концентрации могут привести к отравлению, которое может сопровождаться гастритом, поносом, нарушением работы сердца, а также повышенной температурой тела.

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