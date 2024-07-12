Потеть не вредно: как избавиться от неприятного запаха во время жары

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 71 0

Врач-дерматовенеролог Минкина: потливость зависит от деятельности бактерий

Потеть не вредно: как избавиться от неприятного запаха во время жары

Фото: www.globallookpress.com / Rosseforp

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В разгар лета советы по-настоящему актуальны.

В разгар лета люди потеют особенно много. Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха при этом, нужно сократить количество бактерий на теле. Об этом рассказала aif.ru врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук, заместитель декана лечебного факультета РНИМУ Оксана Минкина.

Потеть абсолютно нормально, ведь так человек охлаждает свое тело. За счет выделения жидкости происходит терморегуляция. Потливость зависит от деятельности разных микроорганизмов и бактерий, живущих на коже. Чем больше пота — тем больше бактерий, от продуктов жизнедеятельности которых появляется неприятный запах.

Для того чтобы сократить количество бактерий, нужно хорошо промывать водой и мыльными средствами ступни, ладони, подмышечные впадины, лицо. Так вы будете потеть, но без неприятного запаха.

«Поэтому летом принимать душ обязательно утром и вечером, но надо сказать, что нельзя превращаться в утку, так как слишком интенсивное мытье вредит естественным защитным барьерам нашей кожи», — уточняет специалист.

Также для усиления эффекта нужно пользоваться дезодорантами, причем подбирать их нужно внимательно в соответствии с особенностями кожи. Наносить средство необходимо на чистую и сухую кожу.

Есть и более радикальный подход — использование ботулотоксина. С его помощью блокируются нервные импульсы, влияющие на работу потовых желез, из-за чего пот перестает выделяться. Эта процедура довольно безопасна и эффективна. Но нужно не забывать про консультацию перед этим с врачом.

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